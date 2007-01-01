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Криминал

Жительница Калуги устроила в квартире наркопритон

Суд вынес приговор 32-летней женщине, сообщили 26 декабря в прокуратуре области.
Дмитрий Ивьев
15:48 сегодня
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Весной нынешнего года калужанка предоставляла свое жилье наркоманам.

За это они отдавали ей часть запрещенного вещества.

Виновницу приговорили к трем годам колонии.

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