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Криминал

В Калуге торговца наркотиками осудили на восемь лет

Дмитрий Ивьев
07:46 сегодня
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Отбывать наказание 35-летний мужчина будет в колонии строгого режима, сообщили в прокуратуре Калужской области.

Он попался полицейским в апреле нынешнего года.

Калужанина задержали при попытке продать крупную партию запрещенного вещества.

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