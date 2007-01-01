-1...0 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал Жителю Калужской области грозит 10 лет колонии за хранение наркотиков
Криминал

Жителю Калужской области грозит 10 лет колонии за хранение наркотиков

У мужчины из Кирова нашил 30 граммов каннабиса, сообщили 24 декабря в управлении МВД по региону.
Дмитрий Ивьев
11:15 сегодня
0 194
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Он заявил, что собирался сам употреблять запрещенное вещество.

Возбуждено уголовное дело.

Статья предусматривает до 10 лет колонии.

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ik5TQ3hVTUt5VjRlMWM3MnVQMEtzK3c9PSIsInZhbHVlIjoiUy83TVhtak9GaUlNTDRSbWpzb0FrQnNtOGsxa3RaV2dWQmpnenRoQ3R4VllWd0NHbkt2ekwzYmRGR0RmRXhkcVVmU0o2OER6UHMydGZPUzBMYWNIbWxMOWptQWhjcUQ5bDUvb210VDFQOGtnUFgzY2s2Q0FqVHpKY3dRTERqTnlza1dCT0ZsUUlHK0tmQXZ4bXNEbzFHU1ExUHY3blRLR0JQVkNCTDRxbFQ2dkVPalVWYldEUEs0YWtlaWNwSU5oR3I5UktlNEhnQzgyNnpOcmdiU0RUckJWTEJWNUtNdnhsOFd6bnNNalZTN2tlSFhyMFlvRXQyNHlpVGp6ei84TXkvWnFkalB6d0xrSm90OUhtVFR2dWJDMGZMUTBwd0dEVmVYY0RhNGlRa0hwSzZWNEJSLzcxeFZMNVJlQ3BhOUwxRHpzWmdkTlRVOEsyU2FCMGc5Z2tMb0tmK1JCa3orK2Rjam91YzZMNWprSlE1NTk0ZTgveHFKY09hUFlLbGlwaVFNUE8yVnFaN0tyQk1OVk93WGxrWkJQZEJTSnNFdWRkZUpMZS90ZENOMk90QUlNbVEzR21rd3pocXlGaG4wdSIsIm1hYyI6IjUxMWUyNWM2NTEzMWFhM2NmMjhlM2YzOTVmNzc2NzlkZmQ0N2ExNzFhMDFmN2EzOTIyOTFiYzliZmJhMDIwMGMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Im13YWlKczJ6RS9FYm9zUk1IS01NMVE9PSIsInZhbHVlIjoiSmwrcDJEQzBlS0RNS25IN2Y5WVdBZHVhU2NvSXRuREdLRStqOWN5QkhnTmtnWk16cVUvR0FYamxjOHBNMTRtYjRFNWc1Si9BTzNjZWNVU3hJa0JxLzdRWEsxRGdKajVvdE5wK3NwVkRNWFlmRGRObHp2dWRuSWg2V2QydUdzK2t4MkFTMGhxVW9qQVVuMkRybVpwK2E2QnZ6d1F1R2QrNmdXTk5VSi9GVWozV244Y2RhOHRaU0FURE5GamU3bUh6MWtXN2R2bWVlYXZZTkdjVUVaNmNHQk5QcFZkcGJ6bFIzNlBZOHNOR21DaVFxdWlCTDZ2WVNnaU1TVlZRWWx0YVVUUEVjSC9zSVVuc1FuSGlyaHJtZGorSXFuaFBZcW5rV2oyeDNHSGQzaFJjTmxCM1Ryb2Uzb25qQlN0d1ZKZVl5QThVdk1na2dnd1ZjdTVhNjlUMTgwNWkyR0haa01hN09JcE4zU2REYmh2SnllNm5vcitkRWpWaHh6dW51elRNNFRZbDNXc1BiNzJ6eXNDNURxTHpQc2l3Ti92czlQdGZxcXBWd2JvbTRjTnhZWTIydjRyOGkyQTBmMGc4cE1lQzBXVXZ1WWtzcFF0QTJ3ZVNNM1dYZnBXZjdtQVJqOWVnbU94bzV2VXlMMmJOcjZ5NllzTThnNitySGg0YW9CME5mRlZpQjM1clZzUGFCMkZNcDdwQ2xmbW9nSFV3VlZMSEM5dklTZCt6Ujh0RW8wM3d3a3Rpd1ZIYVNFQ0Y3QnJacUpqOGVvZUJZVEtQMnRqaTgwR2s5TWFycmZmSkhONWxTNmh3MmthMVF2NTZVem0rTStibytSdGN6bEVjeU9xSyIsIm1hYyI6ImQwM2JjYTc5OTVmNWRmMzU2MDA2OWFhMzExZGFhOGRiZmFkZGYwNDM1MDk0MWE4YjhjZDk5Njg5ODVjNDc3OGEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+