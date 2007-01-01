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Обманутой мошенниками калужанке вернут 500 тысяч рублей

Дмитрий Ивьев

Суд обязал выплатить эту сумму 21-летнего парня из Новосибирска. Именно он оформил банковскую карту и передал ее данные мошенникам, сообщили 24 декабря в прокуратуре.

Дмитрий Ивьев 550 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники