Обманутой мошенниками калужанке вернут 500 тысяч рублей
Суд обязал выплатить эту сумму 21-летнего парня из Новосибирска. Именно он оформил банковскую карту и передал ее данные мошенникам, сообщили 24 декабря в прокуратуре.
77-летнюю женщину из Козельского района преступники обманули в 2021 году.
Пенсионерка сняла свои сбережения и перевела преступникам.
Как оказалось, молодой человек из Сибири не знал об этом преступлении, но вынужден будет платить, так как передача данных карты запрещена законом.