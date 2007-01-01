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Криминал

Обманутой мошенниками калужанке вернут 500 тысяч рублей

Суд обязал выплатить эту сумму 21-летнего парня из Новосибирска. Именно он оформил банковскую карту и передал ее данные мошенникам, сообщили 24 декабря в прокуратуре.
Дмитрий Ивьев
16:00 сегодня
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77-летнюю женщину из Козельского района преступники обманули в 2021 году.

Пенсионерка сняла свои сбережения и перевела преступникам.

Как оказалось, молодой человек из Сибири не знал об этом преступлении, но вынужден будет платить, так как передача данных карты запрещена законом.

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