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Криминал

В Калужской области подрядчик украл 1,79 миллиона рублей при ремонте школы искусств

На скамье подсудимых окажутся два руководителя частной компании. Завершилось расследование уголовного дела, сообщили 20 декабря в региональном управлении Следственного комитета.
Дмитрий Ивьев
12:24 сегодня
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Фото: СК по Калужской области.
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Ремонт детской школы искусств в Кирове проходил два года назад. Следствие считает, что строители намеренно заменили материалы, указанные в смете, на похожие, но более дешевые.

Разницу в стоимости представителя подрядчика оставили себе.

За мошенничество им грозит до 10 лет лишения свободы.

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