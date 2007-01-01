В Калужской области подрядчик украл 1,79 миллиона рублей при ремонте школы искусств

На скамье подсудимых окажутся два руководителя частной компании. Завершилось расследование уголовного дела, сообщили 20 декабря в региональном управлении Следственного комитета.

Ремонт детской школы искусств в Кирове проходил два года назад. Следствие считает, что строители намеренно заменили материалы, указанные в смете, на похожие, но более дешевые.

Разницу в стоимости представителя подрядчика оставили себе.

За мошенничество им грозит до 10 лет лишения свободы.