Калужанин попался на денежных переводах мошенникам

Жителя Козельского района обязали выплатить почти миллион рублей, которые он получил на счет в прошлом году, сообщили 19 декабря в объединенной пресс-службе судов Калужской области.

Деньги переслал житель города Саянска Иркутской области. Его обманули телефонные мошенники.

Карту калужанина использовали как перевалочную базу. Перед этим мужчине предложили такую подработку: ему на счет приходят крупные суммы, он переводит их в криптовалюту и отправляет дальше, не спрашивая, что это за средства, от кого и кому.

Но в итоге именно жителя нашей области обязали вернуть 900 тысяч пострадавшему от мошенничества. Кроме того, он должен заплатить проценты за пользование чужими деньгами - 78 544 рубля.