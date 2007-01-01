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Криминал

Калужанин попался на денежных переводах мошенникам

Жителя Козельского района обязали выплатить почти миллион рублей, которые он получил на счет в прошлом году, сообщили 19 декабря в объединенной пресс-службе судов Калужской области.
Дмитрий Ивьев
10:29 сегодня
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Деньги переслал житель города Саянска Иркутской области. Его обманули телефонные мошенники.

Карту калужанина использовали как перевалочную базу. Перед этим мужчине предложили такую подработку: ему на счет приходят крупные суммы, он переводит их в криптовалюту и отправляет дальше, не спрашивая, что это за средства, от кого и кому.

Но в итоге именно жителя нашей области обязали вернуть 900 тысяч пострадавшему от мошенничества. Кроме того, он должен заплатить проценты за пользование чужими деньгами - 78 544 рубля.

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