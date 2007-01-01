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Криминал

В Калужской области незаконно вырубили лес

Дмитрий Ивьев
16:19 сегодня
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Нарушение закона зафиксировано в Хвастовичском районе, сообщили 19 декабря в прокуратуре.

Ущерб оценили в 130 тысяч рублей.

На местного жителя завели уголовное дело. Мужчине грозит до четырех лет колонии.

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