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В Калуге женщину убили на улице Тульской

Труп 44-летней калужанки обнаружили в одной из квартир 16 декабря, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
Дмитрий Ивьев
09:15 сегодня
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Фото: прокуратура Калужской области.
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На теле были ножевые ранения.

По подозрению в убийстве задержан 54-летний житель Калуги.

По версии следствия, он познакомился с женщиной в социальной сети и 15 декабря пришел к ней в квартиру.

- Однако в ночь на 16 декабря в ходе возникшего словесного конфликта подозреваемый нанес новой знакомой не менее пяти ножевых ранений, что привело к ее гибели, - заявили в СК.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемому грозит до 15 лет колонии.

Следствие будет наставить на помещении мужчины в СИЗО на время следствия.

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