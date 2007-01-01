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Криминал

В Калуге охранники украли из бюджета почти 3 миллиона рублей

В понедельник, 16 декабря, прокуратура сообщила, что направила это дело в суд.
Дмитрий Ивьев
15:30 сегодня
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Двоих руководителей частного охранного предприятия обвиняют в мошенничестве.

По версии следствия, с марта по август 2022 году их фирма занималась охраной четырех парков Калуги.

Однако охранники официально трудоустроены не были, а постов было меньше, чем предусмотрено контрактом.

Потери бюджета оценили в 2,9 миллиона рублей.

Обвиняемым грозит до 10 лет колонии. На их имущество наложили арест.

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