В Калуге охранники украли из бюджета почти 3 миллиона рублей
В понедельник, 16 декабря, прокуратура сообщила, что направила это дело в суд.
Двоих руководителей частного охранного предприятия обвиняют в мошенничестве.
По версии следствия, с марта по август 2022 году их фирма занималась охраной четырех парков Калуги.
Однако охранники официально трудоустроены не были, а постов было меньше, чем предусмотрено контрактом.
Потери бюджета оценили в 2,9 миллиона рублей.
Обвиняемым грозит до 10 лет колонии. На их имущество наложили арест.