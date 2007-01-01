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Новость дня Криминал

51-летнего мужчину убили в Калужской области

В четверг, 12 декабря, его труп обнаружили в одной из квартир в Сухиничах, сообщил вечером в прокуратуре региона.
Дмитрий Ивьев
21:10 сегодня
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На теле убитого ножевое ранение.

- В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, - заявили в прокуратуре.

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