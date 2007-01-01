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51-летнего мужчину убили в Калужской области

Дмитрий Ивьев

В четверг, 12 декабря, его труп обнаружили в одной из квартир в Сухиничах, сообщил вечером в прокуратуре региона.

Дмитрий Ивьев 338 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники