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Новость дня Криминал

Экс-мэр Калуги арестован за крупную взятку

Басманный районный суд Москвы в четверг, 12 декабря, арестовал Николая Любимова на время следствия.
Дмитрий Ивьев
21:18 сегодня
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В следственном изоляторе он будет находиться минимум два месяца.

По версии следствия, калужанин получил деньги и какое-то имущество за покровительство и попустительство по службе в тот период, когда был губернатором Рязанской области.

Другие подробности дела пока не сообщаются.

Уголовная статья «Получение взятки в особо крупном размере» предусматривает от 8 до 15 лет лишения свободы.

Напомним, 11 декабря Любимов объявил об уходе из Совета Федерации.

Ранее он возглавлял городскую управу Калуги, работал в правительстве Калужской области, Госдуме, был губернатором Рязанской области.

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