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Криминал

В Калужской области подросток работал на телефонных мошенников

Юноше грозит срок за то, что он был курьером у преступников, сообщили 12 декабре в управлении Следственного комитета по региону.
Дмитрий Ивьев
16:57 сегодня
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Несовершеннолетний житель Кирова забрал у местной женщины 91 тысячу рублей. Перед этим пенсионерке позвонил преступник, представился полицейским и рассказал что ее внучка попала в ДТП. Деньги якобы нужны были девушке.

В другом похожем случае молодой человек должен был забрать 300 тысяч, но жертва вовремя спохватилась.

Уголовная статья о мошенничестве предусматривает до 10 лет лишения свободы.

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