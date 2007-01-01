В Калужской области подросток работал на телефонных мошенников

Юноше грозит срок за то, что он был курьером у преступников, сообщили 12 декабре в управлении Следственного комитета по региону.

Несовершеннолетний житель Кирова забрал у местной женщины 91 тысячу рублей. Перед этим пенсионерке позвонил преступник, представился полицейским и рассказал что ее внучка попала в ДТП. Деньги якобы нужны были девушке.

В другом похожем случае молодой человек должен был забрать 300 тысяч, но жертва вовремя спохватилась.

Уголовная статья о мошенничестве предусматривает до 10 лет лишения свободы.