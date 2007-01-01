В Калужской области пьяный водитель погубил 18-летнюю девушку

Жителя Кирова отправили в колонию на семь лет. Приговор вступил в силу, сообщили 12 декабря в объединенной пресс-службе судов региона.

Напомним, трагедия произошла в августе прошлого года.

Пьяный мужчина на «Киа Рио» ехал по дороге между улицами Степана Разина и Строительной в Кирове. На опасном повороте машина вылетела на встречную полосу и врезалась в «Ладу Гранта».

18-летняя пассажирка «Лады» погибла.

За руль виновнику нельзя садиться в течение трех лет.