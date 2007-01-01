У калужанина забрали земельный участок в Рождествено
Землю решением суда вернули в муниципальную собственность, сообщили в прокуратуре Калужской области.
Ранее выяснилось, что участок хозяин украл у государства, подделав выписку из похозяйственной книги. За это мужчину отправили в колонию на четыре с половиной года.
При этом он оставался собственником земли и хотел выплатить компенсацию – стоимость участка на момент хищения.
Но из колонии он деньги так и не переслал. Поэтому землю отдали муниципалитету.