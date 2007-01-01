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Криминал

У калужанина забрали земельный участок в Рождествено

Землю решением суда вернули в муниципальную собственность, сообщили в прокуратуре Калужской области.
Дмитрий Ивьев
12:59 сегодня
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Ранее выяснилось, что участок хозяин украл у государства, подделав выписку из похозяйственной книги. За это мужчину отправили в колонию на четыре с половиной года.

При этом он оставался собственником земли и хотел выплатить компенсацию – стоимость участка на момент хищения.

Но из колонии он деньги так и не переслал. Поэтому землю отдали муниципалитету.

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