Житель Калуги из дома помогал террористам

Мужчина задержан в рамках уголовного дела, сообщили 11 декабря в Следственном комитете.

Калужанин размещал записи на своей странице в социальной сети. Он призывал вступать в ряды террористической организации.

Уголовное дело возбуждено по статьям «Содействие террористической деятельности» и «Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства».

Мужчину заключили под стражу на время следствия.

Ему грозит до 15 лет лишения свободы.