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Житель Калуги из дома помогал террористам

Мужчина задержан в рамках уголовного дела, сообщили 11 декабря в Следственном комитете.
Дмитрий Ивьев
09:04 сегодня
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Калужанин размещал записи на своей странице в социальной сети. Он призывал вступать в ряды террористической организации.

Уголовное дело возбуждено по статьям «Содействие террористической деятельности» и «Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства».

Мужчину заключили под стражу на время следствия.

Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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