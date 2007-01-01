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В Калуге террорист планировал взорвать здание суда на улице Кутузова

Дмитрий Ивьев

Мужчина был сторонником радикального ислама и готовил теракт в центре города, сообщили 10 декабря в управлении ФСБ по Калужской области.

Дмитрий Ивьев 1902 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники