В Калуге террорист планировал взорвать здание суда на улице Кутузова
Мужчина был сторонником радикального ислама и готовил теракт в центре города, сообщили 10 декабря в управлении ФСБ по Калужской области.
Инструкцию по изготовлению бомбы он получил от представителей запрещенного в России «Исламского государства».
Однако преступника удалось вовремя задержать. Районный суд не пострадал.
Решением 2-го Западного окружного военного суда он приговорен к 16 годам строгого режима и штрафу в 200 000 рублей.