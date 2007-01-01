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Новость дня Криминал

В Калуге террорист планировал взорвать здание суда на улице Кутузова

Мужчина был сторонником радикального ислама и готовил теракт в центре города, сообщили 10 декабря в управлении ФСБ по Калужской области.
Дмитрий Ивьев
10:40 сегодня
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Инструкцию по изготовлению бомбы он получил от представителей запрещенного в России «Исламского государства».

Однако преступника удалось вовремя задержать. Районный суд не пострадал.

Решением 2-го Западного окружного военного суда он приговорен к 16 годам строгого режима и штрафу в 200 000 рублей.

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