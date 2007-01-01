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В Калуге 22-летняя девушка воровала в пункте выдачи заказов

Дмитрий Ивьев

Она сама там работала и хитрила с товарами, рассказали на днях в полиции.

Дмитрий Ивьев 1038 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники