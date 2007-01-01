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Криминал

В Калуге 22-летняя девушка воровала в пункте выдачи заказов

Она сама там работала и хитрила с товарами, рассказали на днях в полиции.
Дмитрий Ивьев
16:14 сегодня
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Девушка оформляла возвраты посылок, но сам товар оставляла себе.

В общей сложно ущерб оценили в 60 тысяч рублей.

Теперь молодой калужанке грозит до двух лет колонии.

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