Бастрыкин взял на контроль дело о стрельбе в калужском кафе

Напомним, что в одном из калужских кафе произошел конфликт между посетителем и хозяином заведения, закончившийся стрельбой. На данный момент известно, что уроженец Республики Таджикистан несколько раз выстрелил в хозяина кафе из пневматического пистолета.

Мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

- Председатель Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкин А.И. поручил руководителю СУ СК России по Калужской области Харламову М.С. доложить о ситуации, а также решении, принятом надзорным ведомством, - сообщили в пресс-службе регионального следкома.