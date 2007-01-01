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Новость дня Криминал

Бастрыкин взял на контроль дело о стрельбе в калужском кафе

Софья Фирсова
16:54 сегодня
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Напомним, что в одном из калужских кафе произошел конфликт между посетителем и хозяином заведения, закончившийся стрельбой. На данный момент известно, что уроженец Республики Таджикистан несколько раз выстрелил в хозяина кафе из пневматического пистолета.

Мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

- Председатель Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкин А.И. поручил руководителю СУ СК России по Калужской области Харламову М.С. доложить о ситуации, а также решении, принятом надзорным ведомством, - сообщили в пресс-службе регионального следкома.

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