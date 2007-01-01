Двое калужан получили срок за попытку похищения деталей железной дороги

Они хотели украсть материалы верхнего строения пути, которые оцениваются почти в 700 тысяч рублей.

6 декабря об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.

Полицейские задержали преступников, когда они перевозили детали на грузовике к месту последующего сбыта.

Суд наказал каждого из них двумя годами принудительных работ. 5% их заработка будет удерживаться в доход государства.

Пока приговор в законную силу еще не вступил.