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Криминал

Двое калужан получили срок за попытку похищения деталей железной дороги

Они хотели украсть материалы верхнего строения пути, которые оцениваются почти в 700 тысяч рублей.
Анастасия Каторгина
11:36 сегодня
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6 декабря об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.

Полицейские задержали преступников, когда они перевозили детали на грузовике к месту последующего сбыта.

Суд наказал каждого из них двумя годами принудительных работ. 5% их заработка будет удерживаться в доход государства.

Пока приговор в законную силу еще не вступил.

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