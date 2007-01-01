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Криминал

Житель Обнинска ударил сотрудника колонии и получил новый срок

Приговор в отношении 42-летнего мужчины из наукограда вынес  Дзержинский районный суд.
Анастасия Каторгина
09:36 сегодня
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В Товарково в декабре прошлого года зам начальника трудовой адаптации осужденных производил обход.

Он зашел в помещение склада швейного участка и увидел осужденного с телефоном в руках.

Сотрудник колонии пытался его отобрать, а мужчина в ответ стал толкать его, хватать за руки и ударил в плечо.

Суд признал жителя Обнинска виновным в примирении насилия в отношении сотрудника места лишения свободы. Его приговорили к двум годам заключения.

Однако с учетом неотбытой части наказание за предыдущее преступление окончательное наказание такое - пять лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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