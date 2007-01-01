Суррогатную мать с ребенком выслали из страны после аферы в Калуге

Женщина родила минувшим летом, но предоставила в калужский родом поддельный российский паспорт.

Как оказалось, иностранка должна была передать малыша семейной паре из Москвы. Они и дали ей поддельный документ.

Когда фальшивка обнаружилась, калужская полиция начала проверку.

В тот момент к делу подключилась посредница. 42-летняя москвичка предлагала участковому 260 тысяч рублей за то, чтобы он закрыл глаза на нарушение. Но калужанин отказался от взятки.

В пятницу, 6 декабря, управление Следственного комитета по Калужской области сообщило, что завершилось расследование уголовного дела, которое завели на посредницу за дачу взятки. Ей грозит до 10 лет колонии.

А женщину, родившую ребенка, оштрафовали за использование поддельного паспорта и выслали вместе с малышом из России.