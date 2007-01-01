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Женщина из Калуги отдала мошенникам 8 миллионов рублей

Дмитрий Ивьев

Она получила сообщение от имени бывшего начальника и поверила, что скоро будет говорить с сотрудником ФСБ.

Дмитрий Ивьев 432 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники