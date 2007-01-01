-5...-4 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал Женщина из Калуги отдала мошенникам 8 миллионов рублей
Криминал

Женщина из Калуги отдала мошенникам 8 миллионов рублей

Она получила сообщение от имени бывшего начальника и поверила, что скоро будет говорить с сотрудником ФСБ.
Дмитрий Ивьев
12:19 сегодня
0 432
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

По телефону мошенник сообщил, что со счета 69-летней калужанки якобы пытались перевести деньги в другую страну.

Переводить сбережения на якобы безопасный счет женщина отказалась.

Тогда преступник начал угрожать калужанке уголовным преследованием.

После этого жительница Калуги все-таки сняла деньги в банке и выслала мошеннику.

Полиция ведет расследование уголовного дела.

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkRqOUtQaE04Z1BCSllOTmFqbWJrL0E9PSIsInZhbHVlIjoiUUx0ZkcwTG5qbVIwb09qNTVETzI0alVEaGwrK3h5R2NtTWR5N053R05mQ3VXaUJRZGZLS1JIeGRVL1RrT0VqdG1ZMXRWSEEyT2J0SnNOaXhMUWNWTDZ5VXptSFdvTnBVQmtQVGw2ZEJUMm9BclZuNGdQY2FqYjhvdGJ2OWp3ZVpaZlpHRUZkV09zZ0xKL1hCUmx6a2hXL2RlWUVGVTFZWnVhOG8rMEpobTd4V1pNWXhEQ3pMWnAwSmFManRKOVhNelB4bnpIQ3p0U09NZ0lDRTNyZUNwbWVUUitrdVRiTnNXeUlpQi9GdXE2bGNURmpZeTJJai9Ed0pyQm5HWHZHOUdldW12Mll2cGdwbCtIQ1FXcXlUa1RGRmxLL0c2UjM3VTlJTFZWamMzRXNxeDZOUVF2Mnc4R2RsSm52SjZNbGlEamVncEtJYU1BbU12dllMeGdtTW5lUURUVXNQamxwbkRnNURsVURicXpLc1F6ZUNhUDNmYlhqKzMxenJxTUhkaklScVdjUGtVSHZYK1ArVFZ2a21OcmF3Tkw2WE9Ic0pJeHg5cE5TVzRCd2hUWVVSU0VCeEl3L2cweFJvRmJySyIsIm1hYyI6ImJlYjA1MDVkYWRiMDFlNTQ4MTJlNGI0YTAxM2Y3OTNkN2FlM2RlMDQwMDI2OTc2MjNlMWIyMzc2NWIwYjNmYWMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjNJKytDSjdyNmlQOEJvVGNwWVNxaWc9PSIsInZhbHVlIjoiWUoreGc1RGlVMXk4c1JWWkFkeU9TM1dHZHVvMTUwYXJVdUg2anpCeFdYdll2NW50NHp4dXRQOFBOMm5Ea0dwNDhOUWVzbHJVcktBWDM5U0EvT1dEcUdLbWNoai9lQUVCZXF6VjVUdEE3WDQ4Z2xrNUFHeXpCSDM1VitsNDBjRVBxVVlNaWpFWHV4WVZQM0JuSHJDRllIalZSYmdPeHVyb0JkN2FoVlJXR2c1eml1V3lFUmxsaUpSY2owaWJHQnFsVmpaa29ITlBncFpObHhLK0FvbXBjZlJ5RGhJMmZ0MUI0Yy84WS96Mi9PQTc2Z0R4cUVNRFJLMHg1SC9JOHhoY1dIbHNoSFlmL2ZPMzZpbVZwbFhDZHpCTmdvZi9hcGZKQ0dvek1WaDJ5eldibkJ1Y0w2MFgvT0VreWhUVklja1hVNTQ0czVsOGNBSnh3NVUrK2FjWUx6aDZrZU44TTZuVURNK29KWXBZOEZLMzBZYlV6aDJqeU1SaFpoREUvVHZXRDVJL2tkYVh2Ym5wWW16SXR0Mkl5ZXJvWkF4cHV6NnN5M0N4RHRTaEgxYytXMjRMS1NCUHBvYmIwQlFlSEdnUG95Z0pnWGNrWHZNM3FnS29MZ1Qwcmlqa2haVmtiRjNDcndJMHRzNXpVbzZUVzM3bEFvcHlkeWlxdWlNd09STmFpUjJneHgwRWNDV1NJYUVEdllvMDQ2Z1JQQ0srYXVadFBhRnpUeEpEQlNxUmhPR0R3TWNDK2J2dXQyZHhRSm9iVklHZ0p0N0J4aEViVEVuVXVpek5NMS8zSjM2N1hZdUYvWTNBZkxnSTlrVXk5MjdnaVBWclZnMHh6L1Q5THdaNSIsIm1hYyI6ImZiNzk4MDI2MWY2N2M3MmY1NTgyY2QzYTgzMTIyYjVhOGFmYzBmNjNmNDUwYjYzMTIwMTQ0MTgyNTI0MDU3M2QiLCJ0YWciOiIifQ==
18+