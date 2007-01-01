Женщина из Калуги отдала мошенникам 8 миллионов рублей
Она получила сообщение от имени бывшего начальника и поверила, что скоро будет говорить с сотрудником ФСБ.
По телефону мошенник сообщил, что со счета 69-летней калужанки якобы пытались перевести деньги в другую страну.
Переводить сбережения на якобы безопасный счет женщина отказалась.
Тогда преступник начал угрожать калужанке уголовным преследованием.
После этого жительница Калуги все-таки сняла деньги в банке и выслала мошеннику.
Полиция ведет расследование уголовного дела.