В калужской школе вновь произошла драка с последствиями

Ранее мы писали о драке в школе № 29 на Байконуре. Тогда ребенок получил серьезные травмы, и мама мальчика обратилась в СМИ для огласки ситуации.

Очередное происшествие случилось в школе №45. В сеть попало видео, на котором один школьник избивает другого в туалете. Его приятели снимали происходящее на камеру. Причиной конфликта стал отказ пострадавшего ребенка пересесть за другую парту. За это ребенок, по пока что неподтвержденной информации, поплатился сотрясением мозга, рваной раной лица. Также ребенку сообщили о необходимости удалить несколько зубов.

Родители мальчика обратились в полицию. В школу вызвали родителей учеников и директор предложил ученикам извиниться друг перед другом. Однако многие родители и жители города не согласились с данным решением, ведь ребенок получил достаточно сильные травмы из-за незначительной ситуации.

Для прояснения ситуации мы обратились в министерство образования Калужской области.

- Администрация 45 школы сообщает, что 6 ноября в здании школы произошла драка между учениками 9 класса. В школу были вызваны родители школьников, пострадавшему ученику была оказана медицинская помощь, - сообщил помощник министра образования Михаил Морозов. -Сейчас школьники посещают занятия в обычном режиме. За их поведением учителями осуществляется особый контроль.

Произошедшее прокомментировали и в пресс-службе полиции Калужской области.

- В ходе работы по данному сообщению правоохранительными органами было установлено, что у подростка произошел конфликт с одноклассником из-за учебного места, и ему были нанесены удары по лицу, в результате чего образовались ссадина в области правой брови, которые вреда здоровью не причинили. Подросток, нанесший телесные повреждения поставлен на учет в подразделение по делам несовершеннолетних, для проведения дальнейшей профилактической работы, направленной на недопустимость совершения противоправных деяний, копия материала направлена в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, - сообщили в полиции.

Участившиеся случаи, как мы и писали ранее, действительно указывают на проблему отсутствия должной психологической поддержки в школах. Вскоре мы узнаем, как на самом деле обстоят дела с психологами в школах Калуги и как можно улучшить возникшую ситуацию.