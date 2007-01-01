В Калужской области поймали закладчицу из Москвы

Девушка хранила наркотики в машине.

3 декабря Жуковский районный суд вынес приговор 27-летней жительнице Москвы. Ее признали виновной в покушении на распространение наркотиков. Об этом проинформировали в региональной пресс-службе судов.

В июне девушка приобрела наркотики в Малоярославецком районе. 1900 граммов запрещенного вещества она хранила в своей машине. Во время расследования удалось установить, что осужденная хотела распространить наркотики с помощью закладок.

28 июня полицейские нашли наркотики в ходе досмотра машины девушки на трассе М3 «Украина» в Жуковском районе.

Девушка полностью признала вину и активно сотрудничала со следствием. Суд приговорил ее к семи с половиной годам исправительной колонии общего режима.

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