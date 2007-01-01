Жителя Калужской области оштрафовали и лишили машины за пьяную езду

Также ему нельзя будет садиться за руль два года.

В Малоярославецком районном суде вынесли приговор 34-летнему жителю Обнинска. Его поймали пьяным за рулем.

В декабре 2023 года сотрудники ГИБДД остановили мужчину и предложили пройти медицинское освидетельствование. После этого подозрения сотрудников подтвердились, мужчина был пьян.

Суд учел смягчающие обстоятельства в виде маленького ребенка и отсутствия преступлений до данной ситуации. Мужчина раскаялся и признал свою вину.

- С учетом тяжести совершенного преступления, наличие смягчающих вину подсудимого обстоятельств и отсутствие отягчающих, все данные о его личности, подсудимому Д. назначено наказание в виде штрафа в размере 200 000 рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 2 года, и конфискацией автомобиля, использованного при совершении преступления, - сообщили в пресс-службе судов.