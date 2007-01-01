В Калужской области вынесли приговор курьеру мошенников

Девушка заработала 37 000 рублей.

В Козельском районном суде вынесли приговор 17-летней девушке. Она работала курьером мошенников и забирала похищенные у пенсионеров деньги. Об этом сообщили в пресс-службе судов Калужской области.

Девушку признали виновной в трех эпизодах мошенничества. Ранее она состояла на учете в ОПДН.

Во время расследования стало известно, что организатор преступной группировки, которого судят отдельно, использовал базу данных одного из крупных сотовых операторов. Жертвами мошенников стали пенсионеры, которых обманули с помощью схемы «Ваш родственник попал в ДТП».

Осужденная получала указания от руководителя преступной группы и приезжала к потерпевшим за деньгами. Всего мошенникам удалось украсть 454 000 рублей. Из них она забрала себе 37 000 рублей.

Девушка полностью признала вину. Суд приговорил ее к полутора годам воспитательной колонии.

Иски пострадавших о возмещении материального ущерба удовлетворили.