Калужанин взял кредит и продал машину, чтобы перевести деньги мошенникам

Об очередном случае мошенничества 3 декабря сообщили в полиции Калужской области.

Жертвой стал мужчина из Кировского района.

Ему позвонил человек, который представился сотрудником банка. Этот банкир рассказал, что на калужанина оформили кредит, а деньги перевели запрещенной организации. Мошенник убедил мужчину, что все это может привести к возбуждению уголовного дела за пособничество терроризму.

Житель Калужской области поверил. Он взял в банке кредит на 300 тысяч рублей, продал машину за 400 тысяч, одолжил у родственника 900 тысяч и все это перевел на чужой счет.

После этого преступники перестали выходить на связь.

Сейчас ведется расследование уголовного дела.