Калужанин взял кредит и продал машину, чтобы перевести деньги мошенникам
Об очередном случае мошенничества 3 декабря сообщили в полиции Калужской области.
Жертвой стал мужчина из Кировского района.
Ему позвонил человек, который представился сотрудником банка. Этот банкир рассказал, что на калужанина оформили кредит, а деньги перевели запрещенной организации. Мошенник убедил мужчину, что все это может привести к возбуждению уголовного дела за пособничество терроризму.
Житель Калужской области поверил. Он взял в банке кредит на 300 тысяч рублей, продал машину за 400 тысяч, одолжил у родственника 900 тысяч и все это перевел на чужой счет.
После этого преступники перестали выходить на связь.
Сейчас ведется расследование уголовного дела.