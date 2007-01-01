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Криминал

Девушка из Калуги прописала в квартире 26 мигрантов

Но никто из иностранцев с ней не жил, сообщили 3 декабря в полиции.
Дмитрий Ивьев
11:28 сегодня
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С каждого мигранта молодая калужанка брала по 1500 рублей.

Теперь на нее завели уголовное дело за фиктивную регистрацию.

Девушке грозит до трех лет лишения свободы.

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