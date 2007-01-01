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Девушка из Калуги прописала в квартире 26 мигрантов

Дмитрий Ивьев

Но никто из иностранцев с ней не жил, сообщили 3 декабря в полиции.

Дмитрий Ивьев 504 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники