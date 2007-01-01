У калужанки вымогали деньги за ее интимные фото
Пострадала девушка из Кировского района, рассказали 3 декабря в полиции.
Она познакомилась в интернете с молодым человеком, начала с ни активно общаться и сблизилась.
В какой-то момент парень попросил девушку прислать интимные фото. Получив снимки, он сразу начал вымогать деньги, угрожая отправить фотографии знакомым девушки.
Сначала она отправила 13 тысяч рублей, потом еще столько же. Но в итоге решила обратиться в полицию.
Вскоре виновника нашли. Это 25-летний иностранец.
Деньги он уже вернул, но уголовная статья предусматривает до четырех лет лишения свободы.