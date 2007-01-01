-1...0 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал У калужанки вымогали деньги за ее интимные фото
Криминал

У калужанки вымогали деньги за ее интимные фото

Пострадала девушка из Кировского района, рассказали 3 декабря в полиции.
Дмитрий Ивьев
11:23 сегодня
0 784
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Она познакомилась в интернете с молодым человеком, начала с ни активно общаться и сблизилась.

В какой-то момент парень попросил девушку прислать интимные фото. Получив снимки, он сразу начал вымогать деньги, угрожая отправить фотографии знакомым девушки.

Сначала она отправила 13 тысяч рублей, потом еще столько же. Но в итоге решила обратиться в полицию.

Вскоре виновника нашли. Это 25-летний иностранец.

Деньги он уже вернул, но уголовная статья предусматривает до четырех лет лишения свободы.

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
8 оценили
75%
0%
0%
25%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImUvVzh2NlBDc3lBUlY4R3cxSktkK0E9PSIsInZhbHVlIjoiOXRDM2RFQ0gwbjZ3bHNwd1RWMldsamJ1REJ0d3FqcEdodElWZVdFUy9pbW1HRTlseTBLVTZTamQ4Tlg3TG9UUDYxemR3UUgvU1JOQUM5aUNjaUFBTnhsZlFzcnlNalg2WS9UaHZSaHlJQmVHWkVtUEgzRVVsNmdCS0ZIeEU5ZTEvRlQ1QkJhL1RPTUdMWTVYVnpTc0dCa1dYK3NsdjkzS3VPekNjV2tUa2RjQ3J6QlpjWFlVM3lKeDNncTFUSjdTRTYzU2tUaFhxUnc0S01CUVlBQlhFQkNQT3ZZaEJNY3dXVlpXaXFjMFpRRmpDbXZMa1NQU1ZtbE01T05WYVc4L3FINk5pZFBRMW82WUJlUUdBemx1MGRNa25UQXZIWjlaTkE0N1NuenFtNGV2MDhQbHlUcHo3bmxkYWsyUStjWUtSVzd1QWZ6NUVQbWlyZFdVWnQ5Z09MN21wZXFBdlNRRzNDbUFzTHRmdld4UlJkVjJhNXhSV3JoYnpSVm16aUlFU2w0b3hYUzVVZlFHR2dZUjhtVkplenRjeUdXa2s3WGI1TGw1S1ZQMlExMHNFTWtrcDNzYnU3SkcvcXNxWnhDMCIsIm1hYyI6IjBlMDk5YmQ0Y2IxNzM2YWRmOGVhZDdlMWFhN2I5ZjM0YzNiMzUyYTUyYjExNDZiZDRlMDcyY2M0MjM3Zjk4YTEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InhJZnZ2dlZ6OFFnYVRiVmJyeEx0SGc9PSIsInZhbHVlIjoiK3pwQ1R6MThyWDZ6U0J5T0RlNWZCR1lEZmhFTUR2NUFBdzVsSVgvbWl5R0hXSnlmLzllOXBtTTMvZ3RDNEMwRjh1RWFhclhKQ0c3aXNpUFNhVVpqTmxyWkJDOXRWclVOZzd5czRqRVgzY0VOZ1Q0cG5TNGxJK3UvZk80N0xlMVFsVnZEVVBvMkdKdjkvNHdQVkVRYzViVklUU2tlaGxLdEROUHovenl4U291ai9jZ1ZLWTBaKzdMbDNuTDhNMW1hSVh4ZEdtek9zSDdDV2ErVTBrb0w3SEVwUVNLWHhSUkdNTHZuRCtwdXg2eEgreEFldUlmN09kS2pVTmtoS29DMFU5djhXTmVyVlIwN2NrMUhCenluWFB4MEV1RHFxTW83TDlLL1d1akhpY0hCVE90WUcwMDBCZnZOWGY4ajFQVlpndmJ2MGwrZWdMc1h5eWxucjgrMFM0clNHaExUUmNQT2VIYWQ4cEFHNmJXZEdwYkQwTzZjc1RGRExUR1BqZTJoRVZzWkZkK0haS2lYSXcwTkdRbnIyOXdCRzh3VnNYdk9ISHVab3ZCRlBQL25yVC9XQllLekduMlA0U1pKVjNUak1WZnhjMHJpb0R0bG81c29ZUTZpbFRjcldibVUxS3o4M29halNlbStOelFzeVpOTkViZ1JNMURBazlJeU1ZQTV4dzhxdndUUlJpNXFxdGxwMzJjNlZmN3VWTW44cVpPWVRqdSs5NWg3VDdHZTIyMG82MHNpSEFieUlSdEtzb2ZtUDUrczVMek1xUG5iOE44SzZIK1puRzJ3TFltS2h0YmRLR0U1MlZlY2pKUW1CcjNBRWJia0tTRjB4RGlFazhySCIsIm1hYyI6ImIxMzljZGU3MGI5YzIxYzRiMDUxYmI5NmZkYmU5NjMyZjJhZjRhNmMzMjA3YjgzZWU4OWJlNzJkOWJiZDIzY2IiLCJ0YWciOiIifQ==
18+