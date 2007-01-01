-1...0 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал В Калужской области мужчина избил собутыльника
Криминал

В Калужской области мужчина избил собутыльника

После этого он выставил его за дверь.
Софья Фирсова
16:26 сегодня
0 546
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В Малоярославецком районе 38-летнего подозревают в избиении человека. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Калужской области. По предварительным данным, пострадавший отдыхал в компании из нескольких человек. Во время застолья он поругался с одним из гостей. Во время конфликта тот напал на потерпевшего из избил его ногами по голове и телу. После этого он вытолкнул его из квартиры. На улице мужчина потерял сознание. Там его нашли прохожие и вызвали скорую.

Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjltRmNsYlIyZEpwam8wcXZkZjVTK0E9PSIsInZhbHVlIjoiNGpPcGdSM0ZHdzJHeUlBazIxdVF3SzhyckNONEF0RmNqODNJOCtYK0hoaURhUVNkWGNvRjhORlBxdnZNbUVMQXhuQnlJTWd5UUNwZ0FFRmZlR3Q1ODZ4ekpIOE9lcUQ5WmVFb2h6WUxpMUMvaVVGNStyU2ZSalpQWktQVWVXaFVOY3JQTThkcEsrSzFtZFplVUpZMlU0ajRiV2xoUExFRW9RMU8wdFZPMnZzdVI2SDRHTERxOTYvb2lISGR2VytTdjZNQndDYnRzUFpQRkZNU0hiM0themRCNGgrMlB3eFpwNkF1YXpDbHprSG1Ea1Y3aFJkdDF5a1BCeEVXUEl1S05qMG1ac0k1OENzUHozQ1crZkxYRlFBei81dlhZS0FVcUx6SFpHeU1rL01INTgzNmJUa0lYRW9nb0RXdnVFK2k0UDRzam5teHhYNWZ6VFcveDBwYWdDSFQyaHZKdGs1aWkrZWp4RCtVZHpZc1MrRHpyNTZRdnZ1NnVBdkVuNFpYUmsvcUlZQnh2UDJWdGgvTjl4a0laYWtkd1VzQmxRaFd0ZklCZjRBckF3b21aSU5PbXhvWUN6Q0NSTFJSL2ZvZiIsIm1hYyI6Ijk2MGFkZGVkMDIzYTE2NGM2ZDRhY2MzMDU5ZmRkY2Y0YTA0YzUxMmVhZDZlZTFjNWQ2MjhiOGEyNTlkOWQ5NjgiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ijk1dkxVU3lLZ3lMdGJtUDhOUy9KZ0E9PSIsInZhbHVlIjoiZ0RuMnB2MXBuY3o0a2JsL0JzeFpLcmk4S0ZDZzNjOXpObDJoaWhXUDBMek1va0xDR0s0c1lOZHQ3ZUFacW84bGFGNUR3WHQxN3YyNXdENi9oOVFoT3BreFp3OEVDdjBnTjBmNm5hUmc1ajd5WWtERXczK3dlZUZndm5MYm1xZjVuczIrbzNEZmY5TVNmUHF2d0pPZlJHTjA3eGdCamI4NlYveVVZWlpJa3lsVjNpUEw0ZHoraTBMb0JMVDB0OEhiR2Fjam5DcmJTbm1kamxXSzYzQ0QveWhqZlljell0Y2o0VDlQRTJKanJoY2JKMHB0bW9RY3JUNm9VeVNNWXN6aHdTaStmN2ZpTndGOGRTSmM5Y0xUdUZxUG9lOWJ6aFlIRGFmUkdUK3NLaUNDRENGcDFZUE4yOWxINzBScU1rWWVkUmZ1S1BVenBJa0tqc2ZJWStqdlV5ZDhlV1BCcnF0dlhMc2pmNElDcWl3VGdqZTdkS0dYdFp5MGpVTG9ZTjk1S0tONmloNmVMT1p6ckxjeEZqQkRDUTVCZTVHOGlHSEhyd3gzZ210SWVueDNGaXgzSGRMYklTQ2JHYXFSaWZSVUFibnI0aFdiN1IxWXdCV3M0MU16VFNsVFdCY0RJTzllakV4RllNS0J4TW1uNUt5bUxTa1pvRXM1QlhXQ1dMOUNlZGpBbUlvRmExdExzTUNMZkZvWUs2RmhCeElobFpHZ0hmWFY3OFlBRi8rSisxVk9XdkM1UWF4Y1pyNFYvcDdLazdzdkVGZzUyeUE1TWFFemNmSG54aWpQVDNnLzl3Rm9vaytDeFFsczQ5ZXo4OXFlTDhYeXVENEpBS043dURkaSIsIm1hYyI6IjQwMDczZGUyM2U4ZTVmNmIwY2U5YjIwMGQ2ZmYxZTYyMDg3NTc4MjEyZTI0NTE2ZjkwZDU3NDI0NWMyNzEzMDkiLCJ0YWciOiIifQ==
18+