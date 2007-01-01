В Калужской области мужчина избил собутыльника

После этого он выставил его за дверь.

В Малоярославецком районе 38-летнего подозревают в избиении человека. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Калужской области. По предварительным данным, пострадавший отдыхал в компании из нескольких человек. Во время застолья он поругался с одним из гостей. Во время конфликта тот напал на потерпевшего из избил его ногами по голове и телу. После этого он вытолкнул его из квартиры. На улице мужчина потерял сознание. Там его нашли прохожие и вызвали скорую.

Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.