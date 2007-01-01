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Новость дня Криминал

Жителю Калуги выдвинули обвинения за убийство на улице

Преступление произошло в ночь на 24 февраля нынешнего года.
Дмитрий Ивьев
14:44 сегодня
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Фото: СК по Калужской области.
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Как мы уже рассказывали, двое мужчин выпивали в баре на улице Московской. Потом они поссорились и вышли на улицу.

По версии следствия, 39-летний мужчина избил 21-летнего собутыльника сначала возле бара, а потом на улице Труда.

После этого он забрал у молодого человека телефон и ушел. А пострадавший умер от полученных травм, рассказали 2 декабря в Следственном комитете.

Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.

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