Жителю Калуги выдвинули обвинения за убийство на улице

Преступление произошло в ночь на 24 февраля нынешнего года.

Как мы уже рассказывали, двое мужчин выпивали в баре на улице Московской. Потом они поссорились и вышли на улицу.

По версии следствия, 39-летний мужчина избил 21-летнего собутыльника сначала возле бара, а потом на улице Труда.

После этого он забрал у молодого человека телефон и ушел. А пострадавший умер от полученных травм, рассказали 2 декабря в Следственном комитете.

Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.