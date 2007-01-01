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Криминал

Калужанин перевел на «безопасный счет» 3,8 миллиона рублей

Возбуждено уголовное дело.
Софья Фирсова
10:21 сегодня
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В Калуге мошенники украли у местного жителя 3,8 миллиона рублей. Об этом проинформировали в пресс-службе полиции.

Мужчине позвонил незнакомец и представился работником госучреждения. Он убедил калужанина назвать коды из СМС под предлогом того, что положенные ему выплаты придут только после этих действий.

Затем мужчина позвонили и сообщили, что его аккаунт на Госуслугах взломали. Через некоторое время преступники связались с ним еще раз и рассказали, что на него оформили несколько займов. Они потребовали взять еще один кредит и погасить якобы существующие задолженности.

Калужанин перевел деньги на незнакомый ему счет. После этого мошенники  не остановились. Мужчине позвонили из полиции и рассказали, что ищут риелторов, которые обманывают людей. Преступники убедили мужчину продать квартиру и положить деньги на "безопасный" счет. Мужчина выполнил транзакции и стал ждать дальнейших указаний, но их уже не было.

Возбуждено уголовное дело. Мошенников ищут.

- Уважаемы граждане! Будьте бдительны! Не верьте подобным СМС-сообщениям и звонкам. Помните никаких «безопасных счетов» не существует! - обратились к жителям региона в пресс-службе УМВД.

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