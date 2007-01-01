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Криминал

Житель Калужской области ограбил незнакомца

Ему грозит до 7 лет лишения свободы.
Софья Фирсова
16:52 сегодня
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В Малоярославецком районе задержали 46-летнего ранее судимого местного жителя. Его подозревают в грабеже. Об этом сообщили в пресс-службе полиции по Калужской области.

Пострадавший сам обратился в полицию. Он рассказал, что ранее гостил у знакомой. Там был и подозреваемый, который, по словам мужчины, стал требовать у него золотое кольцо и наличные деньги. Свои требования он сопровождал угрозами. Пострадавший отдал мужчине кольцо и деньги, после этого преступник ушел.

Грабителя задержали по горячим следам. Возбуждено уголовное дело. Украденное имущество возвратили хозяину.

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