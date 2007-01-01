Житель Калужской области ограбил незнакомца

Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

В Малоярославецком районе задержали 46-летнего ранее судимого местного жителя. Его подозревают в грабеже. Об этом сообщили в пресс-службе полиции по Калужской области.

Пострадавший сам обратился в полицию. Он рассказал, что ранее гостил у знакомой. Там был и подозреваемый, который, по словам мужчины, стал требовать у него золотое кольцо и наличные деньги. Свои требования он сопровождал угрозами. Пострадавший отдал мужчине кольцо и деньги, после этого преступник ушел.

Грабителя задержали по горячим следам. Возбуждено уголовное дело. Украденное имущество возвратили хозяину.