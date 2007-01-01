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Криминал

Из калужской колонии пытается досрочно выйти москвич, убивший трехлетнюю дочь

Трагедия произошла еще летом 2010 года.
Дмитрий Ивьев
12:50 сегодня
0 1286
Дом, рядом с которым нашли малышку.
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На тот момент 33-летний мужчина выпивал в Москве с супругой. Девочка плакала и звала родителей. Тогда отец взял ее на руки и выбросил из окна пятого этажа.

От полученных травм ребенок умер на месте. А виновник пошел гулять по городу.

За убийство его приговорили к 15 годам колонии.

В апреле мужчина уже подавал ходатайство об условно-досрочном освобождении, но тогда суд отказал.

Еще один отказ последовал и сейчас, сообщили 29 ноября в прокуратуре Калужской области.

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Лента комментариев
mrTJohn

Надо было разогнаться посильнее. Проскочил бы.

...
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В Балабаново грузовик застрял в тоннеле
14:33 сегодня
1 968
mrTJohn

Выбить окна, чтоб не воняло.

...
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Калужане жалуются на грязные и разбитые электрички
14:31 сегодня
1 1328
colorkaluga

Конечно, и номера с машины сразу сняли и, наверное, ВИН на машине отсутствует, чтоб установить владельца а через него выяснить кто за рулем был...

...
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октябрёнок

собаку по следу пускали?

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13:31 сегодня
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Александр Митюрников

У автомобиля есть владелец? Надо с ним "поработать". Он конечно может заявить об угоне, но у нас ведь есть система " Безопасный город". Надо "видосики искать". Или она не работает?

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у-р-а! у-р-а! у-р-а!

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Пока из областного бюждета помогают в ущерб другим районам можно инвесторов отфутболивать. Это что-то новенькое в инвестициционной политике региона-лидера

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10 6248
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Понятно чем полиция занимается - вместо того чтобы жуликов ловить порнуху смотрит.

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8 11722
Shurez

Ищут пожарные, Ищет милиция, Ищут фотографы

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