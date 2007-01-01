Из калужской колонии пытается досрочно выйти москвич, убивший трехлетнюю дочь

Дом, рядом с которым нашли малышку.

Трагедия произошла еще летом 2010 года.

Дом, рядом с которым нашли малышку.

На тот момент 33-летний мужчина выпивал в Москве с супругой. Девочка плакала и звала родителей. Тогда отец взял ее на руки и выбросил из окна пятого этажа.

От полученных травм ребенок умер на месте. А виновник пошел гулять по городу.

За убийство его приговорили к 15 годам колонии.

В апреле мужчина уже подавал ходатайство об условно-досрочном освобождении, но тогда суд отказал.

Еще один отказ последовал и сейчас, сообщили 29 ноября в прокуратуре Калужской области.