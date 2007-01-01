Калужанка испугалась сожителя и ударила его ножом в грудь

В Калуге женщина напала на сожителя. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Калужской области.

По предварительным данным, 50-летняя жительница Калуги поругалась со своим сожителем из-за того, что тот оскорблял ее. В какой-то момент мужчина стал приближаться к ней, женщина взяла нож и вонзила его в грудь возлюбленного. После этого она вызвала скорую помощь.

Возбуждено уголовное дело. Женщине грозит до 10 лет лишения свободы.