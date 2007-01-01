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Криминал

Калужанка испугалась сожителя и ударила его ножом в грудь

Софья Фирсова
12:34 сегодня
0 688
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В Калуге женщина напала на сожителя. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Калужской области.

По предварительным данным, 50-летняя жительница Калуги поругалась со своим сожителем из-за того, что тот оскорблял ее. В какой-то момент мужчина стал приближаться к ней, женщина взяла нож и вонзила его в грудь возлюбленного. После этого она вызвала скорую помощь.

Возбуждено уголовное дело. Женщине грозит до 10 лет лишения свободы.

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криминал. полиция
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Лента комментариев
mrTJohn

Надо было разогнаться посильнее. Проскочил бы.

...
Обнинск
В Балабаново грузовик застрял в тоннеле
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1 968
mrTJohn

Выбить окна, чтоб не воняло.

...
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Калужане жалуются на грязные и разбитые электрички
14:31 сегодня
1 1328
colorkaluga

Конечно, и номера с машины сразу сняли и, наверное, ВИН на машине отсутствует, чтоб установить владельца а через него выяснить кто за рулем был...

...
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В Калуге пятый день ищут водителя, въехавшего в фонтан на площади Победы
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4 2066
октябрёнок

собаку по следу пускали?

...
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В Калуге пятый день ищут водителя, въехавшего в фонтан на площади Победы
13:31 сегодня
4 2066
Александр Митюрников

У автомобиля есть владелец? Надо с ним "поработать". Он конечно может заявить об угоне, но у нас ведь есть система " Безопасный город". Надо "видосики искать". Или она не работает?

...
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В Калуге пятый день ищут водителя, въехавшего в фонтан на площади Победы
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4 2066
октябрёнок

у-р-а! у-р-а! у-р-а!

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Пока из областного бюждета помогают в ущерб другим районам можно инвесторов отфутболивать. Это что-то новенькое в инвестициционной политике региона-лидера

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10 6248
Андрей Ермишин

Понятно чем полиция занимается - вместо того чтобы жуликов ловить порнуху смотрит.

...
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Семья из Калуги снимала порно ради лайков
12:26 сегодня
8 11722
Shurez

Ищут пожарные, Ищет милиция, Ищут фотографы

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12:25 сегодня
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