Менеджеру из Калуги грозит срок за присвоение денег

39-летний менеджер по закупкам из Калуги присвоил себе около полумиллиона рублей. За это ему грозит лишение свободы на срок до 6 лет. Об этом сообщили в региональной пресс-службе УМВД.

Во время следствия удалось установить, что мужчина получал заказы на утилизацию металлического лома от юридических лиц. Он проводил их как заказы от физических лиц, которые стоят дешевле. Заказчики при этом платили по договору для юридических лиц, часть суммы менеджер забирал себе.

Расследование продолжается.