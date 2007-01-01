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Бывшего игрока обнинского «Кванта» подозревают в убийстве

Софья Фирсова
19:25 сегодня
0 638
ГСУ СК по Московской области
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Бывший игрок обнинского футбольного клуба «Квант» Виталий Мельников может быть причастен к убийству. Об этом вышел сюжет на телеканале «Смотрим».

Ранее перспективного футболиста поймали на ставках и дисквалифицировали на полгода. Это произошло в сентябре. После этого спортсмен раскаялся и пообещал болельщикам исправить свою ошибку и вернуться в «Квант» в еще более хорошей форме. Однако теперь у спортсмена начались более серьезные проблемы с законом.

Несколько дней назад в Домодедово задержали шестеро молодых людей, которых подозревают в жестоком убийстве 31-летнего предпринимателя из Чехова. Самрат Джавадов пропал в последних числах октября. Через несколько недель мужчину нашла его мама. Она обнаружила тело в лесу, недалеко от места, где удалось найти телефон пропавшего.

Судя по данным ГСУ СК по Московской области, 31 октября группа людей (предположительно все из них спортсмены прим.ред.) силой удерживала мужчину в лесу около СНТ «Садко» в городе Чехов Московской области.

Сообщники пытались выбить из предпринимателя долг. Они снимали происходящие издевательства на телефон. В какой-то момент мужчина потерял сознание, после этого преступники убежали. Пострадавший умер в лесу от полученных травм.

Мама Джавадова предполагает, что ее сын мог связаться с криминалом. В какой-то момент его поставили на счетчик. Женщине угрожали по телефону, требовали пять миллионов рублей, но затем звонить перестали.

Сегодня шестерым жителям Калужской области предъявили обвинение в убийстве. Они пробудут под стражей до 18 января.

- С участием обвиняемых проведены очные ставки, проверка показаний на месте, осмотрены их телефоны. Назначен ряд экспертиз. Расследование продолжается, - информирует пресс-служба следственного комитета Московской области.

 

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Лента комментариев
Василёк

а от проекционного перехода, как обычно - толку нет

...
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В Калуге появился новый светофор на улице Жукова
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1 1436
M

Тут в комментах все проклинают Денисова , ни одной благодарности не видел , зато журналисты все поблагодарили, непонятно за что.

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1 1918
Василёк

чей родственик занимается установкой этого бесполезного барахла ?

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15:42 сегодня
1 1240
Question

Разрешили бы поворот налево из среднего ряда по ул Кирова на ул Плеханова, тогда бы и пробка рассосалась бы быстрей с кольца. А сейчас там только поворот с одной крайней полосы на лево.

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2 2510
M

Будут просто сбивать людей. Совсем офигели чунуши, они ж пешком и не ходят.

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2 2510
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Время зря не теряли. Совмещали приятное с полезным. Да ещё и бессребреники.

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Семья из Калуги снимала порно ради лайков
15:10 сегодня
3 8256
colorkaluga

Класс, еще нет денег, а уже все придумали! Что-то мне подсказывает, что уже знают где взять деньги... Хоть бы без "выкрутасов сделали все места с контейнерами и не только в центре, у ж потом бы и о "космосе" думали...

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4 1654
M

лишь бы посадить и палку поставить, а когда у меня мошенника надо было поймать не сдали дело заводить

...
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Семья из Калуги снимала порно ради лайков
13:17 сегодня
3 8256
M

мешали что ли кому

...
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Семья из Калуги снимала порно ради лайков
13:16 сегодня
3 8256
mrTJohn

Страшно попасть под такого монстра.

...
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