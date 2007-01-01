Бывшего игрока обнинского «Кванта» подозревают в убийстве

Бывший игрок обнинского футбольного клуба «Квант» Виталий Мельников может быть причастен к убийству. Об этом вышел сюжет на телеканале «Смотрим».

Ранее перспективного футболиста поймали на ставках и дисквалифицировали на полгода. Это произошло в сентябре. После этого спортсмен раскаялся и пообещал болельщикам исправить свою ошибку и вернуться в «Квант» в еще более хорошей форме. Однако теперь у спортсмена начались более серьезные проблемы с законом.

Несколько дней назад в Домодедово задержали шестеро молодых людей, которых подозревают в жестоком убийстве 31-летнего предпринимателя из Чехова. Самрат Джавадов пропал в последних числах октября. Через несколько недель мужчину нашла его мама. Она обнаружила тело в лесу, недалеко от места, где удалось найти телефон пропавшего.

Судя по данным ГСУ СК по Московской области, 31 октября группа людей (предположительно все из них спортсмены прим.ред.) силой удерживала мужчину в лесу около СНТ «Садко» в городе Чехов Московской области.

Сообщники пытались выбить из предпринимателя долг. Они снимали происходящие издевательства на телефон. В какой-то момент мужчина потерял сознание, после этого преступники убежали. Пострадавший умер в лесу от полученных травм.

Мама Джавадова предполагает, что ее сын мог связаться с криминалом. В какой-то момент его поставили на счетчик. Женщине угрожали по телефону, требовали пять миллионов рублей, но затем звонить перестали.

Сегодня шестерым жителям Калужской области предъявили обвинение в убийстве. Они пробудут под стражей до 18 января.

- С участием обвиняемых проведены очные ставки, проверка показаний на месте, осмотрены их телефоны. Назначен ряд экспертиз. Расследование продолжается, - информирует пресс-служба следственного комитета Московской области.