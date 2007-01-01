Калужанке вернут деньги, которые она перевела телефонным мошенникам

Всю сумму придется отдать владельцу счета, на который ушли средства, сообщили 28 ноября в прокуратуре Калужской области.

Еще в августе 2022 года жительница Людиновского района поверила звонившему и выслала на якобы безопасный счет 300 тысяч рублей.

Вернуть ей должны 360 тысяч рублей, решил суд. За два с половиной года набежали проценты.

Напомним, зачастую мошенники просят за небольшую плату оформить на себя счет в банке случайных людей. Потом туда и переводят деньги жертвы.