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Главная Новости Криминал Калужанке вернут деньги, которые она перевела телефонным мошенникам
Новость дня Криминал

Калужанке вернут деньги, которые она перевела телефонным мошенникам

Всю сумму придется отдать владельцу счета, на который ушли средства, сообщили 28 ноября в прокуратуре Калужской области.
Дмитрий Ивьев
12:41 сегодня
0 418
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Еще в августе 2022 года жительница Людиновского района поверила звонившему и выслала на якобы безопасный счет 300 тысяч рублей.

Вернуть ей должны 360 тысяч рублей, решил суд. За два с половиной года набежали проценты.

Напомним, зачастую мошенники просят за небольшую плату оформить на себя счет в банке случайных людей. Потом туда и переводят деньги жертвы.

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Лента комментариев
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Ну, а с кого еще содрать бабло, как не с самых законопослушных обычных жителей Калуги! То что РСО недополучают деньги с большого кол-ва юр.лиц общеизвестно. Но разбираться с ними долго и нудно, да и многих не смотря на долги запрещено отключать от снабжение. Ну, и некоторое кол-во бывших руководителей РСО, находящихся под следствием, тоже показывает как расходуются деньги аккуратных плательщиков за коммунальные услуги. А про наших депутатов, что сказать ? Мы их сами выбирали, так что осуждать их за антинародную позицию! Давайте выберем нормальных, и лучше, не от партии этой власти! Может толк и будет!

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