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Криминал

Калужанин попался мошенникам при покупке машины

Житель Калуги потерял почти 500 тысяч рублей, сообщили 28 ноября в полиции.
Дмитрий Ивьев
12:14 сегодня
0 526
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Мужчина нашел объявление о продаже автомобилей из другой страны и удаленно подписал с продавцом договор.

Калужанин переводил деньги за оплату различных сборов и пошлин, а также внес задаток.

Но в какой-то момент продавец перестал выходить на связь. Тогда калужанин и понял, что его обманули.

Сейчас ведется расследование уголовного дела.

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Лента комментариев
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Ну, а с кого еще содрать бабло, как не с самых законопослушных обычных жителей Калуги! То что РСО недополучают деньги с большого кол-ва юр.лиц общеизвестно. Но разбираться с ними долго и нудно, да и многих не смотря на долги запрещено отключать от снабжение. Ну, и некоторое кол-во бывших руководителей РСО, находящихся под следствием, тоже показывает как расходуются деньги аккуратных плательщиков за коммунальные услуги. А про наших депутатов, что сказать ? Мы их сами выбирали, так что осуждать их за антинародную позицию! Давайте выберем нормальных, и лучше, не от партии этой власти! Может толк и будет!

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