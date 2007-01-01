Калужанин попался мошенникам при покупке машины
Житель Калуги потерял почти 500 тысяч рублей, сообщили 28 ноября в полиции.
Мужчина нашел объявление о продаже автомобилей из другой страны и удаленно подписал с продавцом договор.
Калужанин переводил деньги за оплату различных сборов и пошлин, а также внес задаток.
Но в какой-то момент продавец перестал выходить на связь. Тогда калужанин и понял, что его обманули.
Сейчас ведется расследование уголовного дела.
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