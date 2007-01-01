Калужанин попался мошенникам при покупке машины

Житель Калуги потерял почти 500 тысяч рублей, сообщили 28 ноября в полиции.

Мужчина нашел объявление о продаже автомобилей из другой страны и удаленно подписал с продавцом договор.

Калужанин переводил деньги за оплату различных сборов и пошлин, а также внес задаток.

Но в какой-то момент продавец перестал выходить на связь. Тогда калужанин и понял, что его обманули.

Сейчас ведется расследование уголовного дела.