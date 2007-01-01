Семья из Калуги снимала порно ради лайков
31-летний мужчина и 29-летняя женщина на протяжении года занимались сексом на камеру, а потом выкладывали записи в интернет.
Денег за свои ролики они не брали. Калужанам нужны были комментарии и оценки других пользователей.
На в полиции такое творчество оценили по другой шкале. Возбуждено уголовное дело по статье об изготовлении и обороте порнографии.
Мужу и жене грозит до шести лет колонии. Пока они находятся под подпиской о невыезде.
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