Семья из Калуги снимала порно ради лайков

31-летний мужчина и 29-летняя женщина на протяжении года занимались сексом на камеру, а потом выкладывали записи в интернет.

Денег за свои ролики они не брали. Калужанам нужны были комментарии и оценки других пользователей.

На в полиции такое творчество оценили по другой шкале. Возбуждено уголовное дело по статье об изготовлении и обороте порнографии.

Мужу и жене грозит до шести лет колонии. Пока они находятся под подпиской о невыезде.