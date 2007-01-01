Женщина из Калуги отдала мошенникам миллион рублей
Об очередном таком случае во вторник, 27 ноября, сообщили в прокуратуре Калужской области.
Женщина нашла в интернете рекламу о дополнительном заработке, перешла по ссылке и оставила свой телефон.
Вскоре ей перезвонили. Менеджер рассказал о возможности инвестирования.
Калужанка поверила преступнику и вложила в биржу около миллиона рублей.
Но вывести свои деньги уже не смогла.
Сейчас ведется расследование уголовного дела.
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