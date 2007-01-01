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Криминал

В Калужской области уголовник осколком ударил женщину в шею

43-летнего жителя Думиничского района отправили в колонию строгого режима на два года и один месяц.
Дмитрий Ивьев
15:16 сегодня
0 436
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Преступление он совершил, когда находился на испытательном сроке после другого уголовного дела, рассказали 27 ноября в прокуратуре региона.

В мае он был в гостях и поссорился с женщиной. Мужчина схватил бутылку, разбил ее и осколком пырнул оппонентку в шею.

У пострадавшей зафиксировали легкие травмы.

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Лента комментариев
amorph

и хорошо, он там ни к чему😀

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mrTJohn

Если сказали, что не планируют, это абсолютно не значит, что не повысят.

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Shurez

Учитывая количество пострадавших именно в нашем регионе, логично будет, делать градацию пропорционально ДТП со средствами СИМ и ездить на электросамокатах - только с 18 лет - звучит разумно!

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M

Пытали их чтоли ?

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best85

Двумя высшими - какими? Если очное "Бауманский" и то не сразу...) А если онлайн высшее хоть три ,то в лучшем случае пирожки приносить. Вот слесарь,токарь, фрезеровщик на станках ЧПУ или сварщик после ПТУ это как минимум стартовая зарплата от 50т.рублей первый год.

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VGA

Зачем врать? Сейчас ограничений по возрасту нет.

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Shredder

Надо полностью запретить езду на самокатах по тротуарам, они очень мешают пешеходам, неужели не понятно.

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4 778
mrTJohn

И простые самокаты с велосипедами и роликами запретить до 16 лет. А то ишь... сбивают людей. Пусть вон, на тролейбусах катаются. 😂

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