В Калужской области уголовник осколком ударил женщину в шею

43-летнего жителя Думиничского района отправили в колонию строгого режима на два года и один месяц.

Преступление он совершил, когда находился на испытательном сроке после другого уголовного дела, рассказали 27 ноября в прокуратуре региона.

В мае он был в гостях и поссорился с женщиной. Мужчина схватил бутылку, разбил ее и осколком пырнул оппонентку в шею.

У пострадавшей зафиксировали легкие травмы.