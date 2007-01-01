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Криминал

Жительница Калужской области прописала в своем доме 25 иностранцев

Мигранты по месту прописки не проживали.
Софья Фирсова
09:33 сегодня
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В Жуковском районе участковый провел проверку обоснованности постановки на миграционный учет по месту пребывания иностранцев по одному из адресов. О ее результатах сообщили в пресс-службе полиции по Калужской области.

В ходе проверки стало известно, что хозяйка дома прописала у себя 25 мигрантов. Никто из них в доме не жил.

Брала ли женщина с мигрантов деньги за прописку – неизвестно. Возбуждено уголовное дело. Гостеприимной хозяйке грозит три года лишения свободы.

 

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