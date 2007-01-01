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Новость дня Криминал

Банда калужан до смерти избила жителя Подмосковья

По подозрению в совершении преступления задержаны шесть человек из нашего региона, сообщили 26 ноября в управлении Следственного комитета по Московской области.
Дмитрий Ивьев
16:13 сегодня
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31 октября в лесу рядом с СНТ «Садко» в городе Чехов они избивали мужчину, требуя вернуть долг. Все это снималось на телефон.

Когда человек потерял сознание, калужане бросили его в лесу и сбежали. Пострадавший умер от полученных травм.

Нашли и задержали подозреваемых с помощью калужских полицейских и сотрудников Росгвардии. Калужанам грозит до 15 лет лишения свободы.

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mrTJohn

Смешно вещаете. Неужели вы думаете, что беспилотники летят по фото и роликам в сетях? Все прекрасно направляется и отслеживается по спутникам и снимкам с них. Взрывы и пожары фиксируются на тепловизионных снимках со спутников. А вот штрафы направлены на то, чтобы граждане поменьше знали, ну и заработать деньжат, если первое не выходит.

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RudeBoy

А как не "бить"? Если взрослые люди совсем ку-ку?!

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