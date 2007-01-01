Банда калужан до смерти избила жителя Подмосковья

По подозрению в совершении преступления задержаны шесть человек из нашего региона, сообщили 26 ноября в управлении Следственного комитета по Московской области.

31 октября в лесу рядом с СНТ «Садко» в городе Чехов они избивали мужчину, требуя вернуть долг. Все это снималось на телефон.

Когда человек потерял сознание, калужане бросили его в лесу и сбежали. Пострадавший умер от полученных травм.

Нашли и задержали подозреваемых с помощью калужских полицейских и сотрудников Росгвардии. Калужанам грозит до 15 лет лишения свободы.