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Криминал

Бастрыкин заинтересовался убийством женщины в Калужской области

Глава Следственного комитета России 26 ноября потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела об убийстве калужанки.
Дмитрий Ивьев
15:33 сегодня
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Фото из архива.
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Этот случай обсуждался в эфире одного из федеральных каналов.

- Мужчина нанес ей пять ножевых ранений в сердце, в результате чего женщина скончалась, - рассказали в СК. - В программе упоминается, что ранее мужчина неоднократно избивал жену и детей, о чем женщина писала заявления в полицию, сотрудники которой не приняли должных мер, чтобы предотвратить убийство. 

В рамках расследования СК даст правовую оценку бездействию со стороны органов внутренних дел.

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