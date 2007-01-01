Бастрыкин заинтересовался убийством женщины в Калужской области

Глава Следственного комитета России 26 ноября потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела об убийстве калужанки.

Этот случай обсуждался в эфире одного из федеральных каналов.

- Мужчина нанес ей пять ножевых ранений в сердце, в результате чего женщина скончалась, - рассказали в СК. - В программе упоминается, что ранее мужчина неоднократно избивал жену и детей, о чем женщина писала заявления в полицию, сотрудники которой не приняли должных мер, чтобы предотвратить убийство.

В рамках расследования СК даст правовую оценку бездействию со стороны органов внутренних дел.