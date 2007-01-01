В Калуге поймали двух псеводоэлектриков
Они успели обокрасть пенсионерку.
В Калуге задержали 22-летнего и 28-летнего преступников. Их подозревают в краже денег. Об этом сообщили в региональной пресс-службе полиции.
Уроженцы из других регионов приехали в Калугу и стали искать жертву. Они выбрали случайную квартиру и постучали. Им открыла пожилая калужанка. После этого они представились электриками и проникли в помещение.
Пока один из них отвлекал хозяйку квартиры, другой нашел кошелек и вытащил из него 40 000 рублей.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемые в СИЗО.
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