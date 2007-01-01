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Криминал

В Калуге поймали двух псеводоэлектриков

Они успели обокрасть пенсионерку.
Софья Фирсова
12:39 сегодня
0 604
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В Калуге задержали 22-летнего и 28-летнего преступников. Их подозревают в краже денег. Об этом сообщили в региональной пресс-службе полиции.

Уроженцы из других регионов приехали в Калугу и стали искать жертву. Они выбрали случайную квартиру и постучали. Им открыла пожилая калужанка. После этого они представились электриками и проникли в помещение.

Пока один из них отвлекал хозяйку квартиры, другой нашел кошелек и вытащил из него 40 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемые в СИЗО.

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Лента комментариев
mrTJohn

Смешно вещаете. Неужели вы думаете, что беспилотники летят по фото и роликам в сетях? Все прекрасно направляется и отслеживается по спутникам и снимкам с них. Взрывы и пожары фиксируются на тепловизионных снимках со спутников. А вот штрафы направлены на то, чтобы граждане поменьше знали, ну и заработать деньжат, если первое не выходит.

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shurup

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А как не "бить"? Если взрослые люди совсем ку-ку?!

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Mathematik

Надо же, какой наблюдательный кабан! Перешёл ул. Московскую по ПЕШЕХОДНОМУ ПЕРЕХОДУ! Я в восторге!

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M

Главное по телеку молчок и всё хорошо.

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20:18 25.11
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