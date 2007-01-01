В Калуге поймали двух псеводоэлектриков

Они успели обокрасть пенсионерку.

В Калуге задержали 22-летнего и 28-летнего преступников. Их подозревают в краже денег. Об этом сообщили в региональной пресс-службе полиции.

Уроженцы из других регионов приехали в Калугу и стали искать жертву. Они выбрали случайную квартиру и постучали. Им открыла пожилая калужанка. После этого они представились электриками и проникли в помещение.

Пока один из них отвлекал хозяйку квартиры, другой нашел кошелек и вытащил из него 40 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемые в СИЗО.