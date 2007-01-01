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Криминал

В Обнинске мужчина избил родственника, а затем отметил с ним его приезд

Через несколько дней пострадавший все-таки обратился в больницу.
Софья Фирсова
11:24 сегодня
0 586
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В Обнинске расследуется уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщили в пресс-службе полиции по Калужской области во вторник, 26 ноября.

По версии следствия, мужчина из другого региона приехал в гости к родственнику в Обнинск. Мужчины хотели отметить встречу, но поругались по дороге в магазин.

Во время ссоры житель наукограда несколько раз ударил гостя по голове с такой силой, что тот потерял сознание. После того, как он пришел в себя, родственники все-таки добрались до магазина, купили все необходимое для застолья и отпраздновали встречу.

Через пару дней избитому мужчине стало плохо. Он обратился в больницу и ему диагностировали перелом височной кости. Расследование продолжается.

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Лента комментариев
mrTJohn

Смешно вещаете. Неужели вы думаете, что беспилотники летят по фото и роликам в сетях? Все прекрасно направляется и отслеживается по спутникам и снимкам с них. Взрывы и пожары фиксируются на тепловизионных снимках со спутников. А вот штрафы направлены на то, чтобы граждане поменьше знали, ну и заработать деньжат, если первое не выходит.

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