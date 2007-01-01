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Главная Новости Криминал В Калужской области судебного пристава приговорили к 8 годам колонии
Криминал

В Калужской области судебного пристава приговорили к 8 годам колонии

Женщину, которая была заместителем начальника подразделения службы судебных приставов Тарусского района, признали виновной в получении взятки и использовании своих полномочий вопреки интересам службы.
Дмитрий Ивьев
16:34 сегодня
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Отбывать наказание она будет в колонии общего режима, рассказали 25 ноября в прокуратуре региона.

Виновница получила миллион рублей, а потом по поддельному исполнительному листу возбудила производство и взыскала с юрлица в пользу другого человека 5,6 миллиона рублей.

Ее оштрафовали также на 5 миллионов рублей.

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