В Калужской области судебного пристава приговорили к 8 годам колонии

Женщину, которая была заместителем начальника подразделения службы судебных приставов Тарусского района, признали виновной в получении взятки и использовании своих полномочий вопреки интересам службы.

Отбывать наказание она будет в колонии общего режима, рассказали 25 ноября в прокуратуре региона.

Виновница получила миллион рублей, а потом по поддельному исполнительному листу возбудила производство и взыскала с юрлица в пользу другого человека 5,6 миллиона рублей.

Ее оштрафовали также на 5 миллионов рублей.