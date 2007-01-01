Калужанин лишился машины и прав за два нарушения

35-летний мужчина из Малоярославецкого района попался пьяным инспекторам ДПС за рулем Nissan X-Trail.

Ранее он уже ездил нетрезвым, рассказали 25 ноября в прокуратуре Калужской области.

В первом случае нарушители отделался административным штрафом. А вот за повторную провинность на водителя завели уголовное дело.

Решением суда он получил штраф в 200 000 рублей. За руль виновнику нельзя садиться в течение двух лет. А «Ниссан» конфискован в доход государства.