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Криминал

Калужанин лишился машины и прав за два нарушения

35-летний мужчина из Малоярославецкого района попался пьяным инспекторам ДПС за рулем Nissan X-Trail.
Дмитрий Ивьев
16:23 сегодня
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Ранее он уже ездил нетрезвым, рассказали 25 ноября в прокуратуре Калужской области.

В первом случае нарушители отделался административным штрафом. А вот за повторную провинность на водителя завели уголовное дело.

Решением суда он получил штраф в 200 000 рублей. За руль виновнику нельзя садиться в течение двух лет. А «Ниссан» конфискован в доход государства.

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