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Новость дня Криминал

Калужский инспектор ДПС набрал взяток на 400 тысяч рублей

Деньги он получал в Жуковском районе от нарушителей, чтобы не привлекать их к ответственности.
Дмитрий Ивьев
15:48 сегодня
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В понедельник, 25 ноября, Следственный комитет сообщил о заключении 23-летнего подозреваемого под стражу.

Преступление выявила служба собственной безопасности полиции.

Взятки инспектор брал с марта по ноябрь нынешнего года. Последний случай произошел 21 ноября в Белоусово. Автомобилист ехал без водительского удостоверения и откупился за 10 тысяч рублей, рассказали в УМВД по Калужской области.

Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.

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