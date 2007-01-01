Калужский инспектор ДПС набрал взяток на 400 тысяч рублей
Деньги он получал в Жуковском районе от нарушителей, чтобы не привлекать их к ответственности.
В понедельник, 25 ноября, Следственный комитет сообщил о заключении 23-летнего подозреваемого под стражу.
Преступление выявила служба собственной безопасности полиции.
Взятки инспектор брал с марта по ноябрь нынешнего года. Последний случай произошел 21 ноября в Белоусово. Автомобилист ехал без водительского удостоверения и откупился за 10 тысяч рублей, рассказали в УМВД по Калужской области.
Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.
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