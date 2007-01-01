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Калужский инспектор ДПС набрал взяток на 400 тысяч рублей

Дмитрий Ивьев

Деньги он получал в Жуковском районе от нарушителей, чтобы не привлекать их к ответственности.

Дмитрий Ивьев 1828 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники